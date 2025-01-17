Sudan Hükümeti, ABD Yaptırımlarını Reddetti - Son Dakika
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Sudan Hükümeti, ABD Yaptırımlarını Reddetti

Sudan hükümeti, ABD'nin Egemenlik Konseyi Başkanı'na yönelik yaptırımlarını kınadı.

17.01.2025 00:46
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PORT Sudan hükümeti, ABD Hazine Bakanlığının, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a yönelik aldığı yaptırım kararını reddetti ve kınadı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan hükümeti, ABD Hazine Bakanlığının, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'a yönelik yaptırımlarını reddediyor ve kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu kararın, adaletin ve objektifliğin "en temel ilkelerinden yoksun" olduğu belirtilen açıklamada, "gerçeklikle ilgisi olmayan bahanelere dayandığı" kaydedildi.

Açıklamada, "Bu karar, Sudan halkının, Silahlı Kuvvetlerin lideri, egemenliğin temsili ve terörist Cancavid (Hızlı Destek Kuvvetleri-HDK) çetelerine karşı onur savaşının komutanı olarak Burhan'ın arkasında bütünüyle durmasına karşı büyük bir saygısızlıktır." denildi.

ABD yönetiminin, HDK'nin Sudan'da soykırım yaptığı sonucuna varmasının ardından bu "şüpheli" kararın alınmasının "ilginç" olduğu aktarılan açıklamada, "Görev süresinin dolmasına günler kalan ABD yönetiminin, Sudan halkını soykırım planına karşı savunan silahlı kuvvetlerin başkomutanına yaptırım uygulama kararı, kafa karışıklığından ve zayıf bir güven duygusundan başka bir şey ifade etmemektedir." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Bu hatalı kararın tarafsızlık iddiasıyla savunulması mümkün değildir; zira bu karar fiilen soykırım yapanlara destek vermek anlamına gelmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

"Ahlaktan yoksun" bu kararın, Sudan halkını "terörist milislere" karşı mücadelesinden vazgeçirmeyeceğinin altının çizildiği açıklamada, ayrıca kararın, "Sudan'ın eskisinden daha güçlü bir şekilde geri dönmesi için bu kanseri topraklarından temizleme konusundaki kararlılıklarını ve birliklerini etkilemeyeceği vurgulandı.

ABD yönetimi, Sudan'da devam eden savaştaki rolü nedeniyle Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı yaptırım listesine eklemişti.

ABD'den HDK liderine yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ocak'ta, Sudan'daki HDK üyelerinin ve müttefik milislerin "Sudan'da soykırım suçu işlediği" sonucuna vardıklarını açıklamıştı.

HDK ve müttefik milislerin, sivillere yönelik doğrudan saldırılara devam ettiğini belirten Blinken, etnik temelde bazı sivilleri "sistematik olarak" öldürdüğünü ve belirli etnik gruplardan kız çocuklarını istismar, kadınları tecavüz ve diğer saldırılarla hedef aldığını kaydetmişti.

ABD'li bakan ayrıca, söz konusu saldırılardaki rolü nedeniyle HDK lideri Muhammed Hamdan Dagalu'yu da yaptırım listesine aldıklarını ve bu saldırıların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini vurgulamıştı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan Hükümeti, ABD Yaptırımlarını Reddetti - Son Dakika

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