Sudan Hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi Heyetine İşbirliği İstekliliğini Belirtti

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PORT Sudan hükümeti, ülkesini ziyaret eden Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) heyetine uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme konusunda istekli olduğunu belirtti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sudan Adalet Bakanı Huveyde Ali Avad el-Kerim, Port Sudan kentinde UCM heyeti ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Kerim, Sudan hükümetinin uluslararası ve bölgesel anlaşmalar kapsamında belirlenen yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki istekliliğine" dikkati çekerek, "Ziyaretin hedeflerine ulaşması için heyetle tam işbirliğimizi teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

UCM heyeti de Hartum hükümetinden sonraki ziyaretlerinde üyeleri için vize sürecinin kolaylaştırılmasını talep etti.

UCM'deki Darfur davaları

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te patlak veren çatışmalarda işlenen suçlar nedeniyle Sudan yönetimi soykırımla suçlandı.

Hükümet güçleri ve destekledikleri milis güçler Cancavidler ile bölgedeki kabileler arasındaki çatışmalarda Birleşmiş Milletlere (BM) göre 300 bine yakın kişi hayatını kaybetti, 2 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Sudan'ın UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te BM Güvenlik Konseyinde alınan karar sayesinde UCM'de soruşturma başlatıldı.

UCM, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yanı sıra, Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Kuşayb ile eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun'un da bulunduğu 5 kişi hakkında, Darfur'da işlenen "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla" bağlantılı oldukları iddiasıyla 27 Nisan 2007'de yakalama emri çıkarmıştı. Bunlardan şimdiye kadar sadece Ali Kuşayb, UCM'ye teslim edildi.

UCM Başsavcısı Kerim Han da 15 Nisan 2023'te iç savaşın başladığı Sudanla ilgili olarak, 29 Ocak 2024'te, "Değerlendirmelerim, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Darfur'da Roma Statüsü suçları işlediğine dair delillerin bulunduğunu gösteriyor." açıklamasında bulunmuştu.