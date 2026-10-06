Sudan'ın Tavila kentine son bir haftada 1.394 yerinden edilmiş kişi sığındı - Son Dakika
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Sudan'ın Tavila kentine son bir haftada 1.394 yerinden edilmiş kişi sığındı

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Sudan Kurtuluş Hareketi'ne bağlı kurum, eylül başından bu yana 6.000'den fazla kişinin Tavila'ya sığındığını, bunların 1.394'ünün son haftada geldiğini açıkladı. Kurum, zorlu koşullara rağmen ailelerin gelmeye devam ettiğini belirterek yardım ve sivil koruma çağrısı yaptı.

TAVİLA, 6 Ekim (Xinhua) -- Sudan'ın Tavila kentinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırlar, 5 Ekim 2026.

Sudan Kurtuluş Hareketi bünyesindeki yetkili kurum, 1.394'ü son bir haftada olmak üzere eylül ayının başından bu yana 6.000'den fazla yerinden edilmiş kişinin Kuzey Darfur eyaletine bağlı Tavila kentine sığındığını duyurdu.

Kurum pazartesi günkü açıklamasında, zorlu insani koşullara rağmen güvenlik arayışındaki yerinden edilmiş ailelerin bölgeye gelmeye devam ettiğini belirterek, yardımların artırılması, yardımlar için güvenli koridorlar oluşturulması ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre Tavila, 700.000'den fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyor. (Fotoğraf: Al-Sayed Mahmoud Ahmed/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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