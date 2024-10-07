Sudan Kolera Aşısı Aldı

HARTUM, 6 Ekim (Xinhua) -- Sudan'ın Port Sudan kentinde kolera aşısı dozlarını teslim alan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 5 Ekim 2024.
Sudan salgın nedeniyle 20.000'den fazla kişinin koleraya yakalanmasıyla uluslararası kuruluşlardan 1,4 milyon doz kolera aşısı tedarik etti. (Fotoğraf: Sudan Sağlık Bakanlığı/Xinhua aracılığıyla)
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