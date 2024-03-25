Sudan Kurtuluş Hareketi Güçleri Başkent Hartum\'a Yola Çıktı

PORT Sudan Kurtuluş Hareketi güçleri, Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) karşı orduyla mücadeleye katılmak üzere başkent Hartum'a gittiklerini duyurdu.
Sudan Kurtuluş Hareketi lideri ve Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, sosyal medya hesabından güçlerinin yer aldığı bir video kaydı yayımlayarak, "Başkent Hartum'a doğru yoldayız." ifadesini kullandı.
Minawi, "Ülkenin pek çok bölgesinde devlete, vatandaşların haklarına, onuruna ve devletin egemenliğine yönelik saldırılardan kaynaklanan bir kriz içinde yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Sudan Kurtuluş Hareketinin, savaşın başlamasından bu yana çözüme ulaşmak için 10 ay beklediğini ama hiçbir şey olmadığını belirten Minawi, "Bu nedenle hareket, insanların mallarının iadesine ve devletin egemenliğinin geri kazanılmasına katkıda bulunmalı." ifadelerine yer verdi.
Savaşın başladığı 2023 Nisan ortasından bu yana hareket, 2020'de hükümet ve silahlı gruplarla imzalanan barış anlaşmasının taraflarından biri olması nedeniyle tarafsızlığı seçmişti.
Tahminlere göre, Kuzey Darfur eyaletinde ve ülkenin diğer bölgelerinde hareketin, yaklaşık 30 bin savaşçısı var.
Sudan'daki ordu ile HDK arasındaki çatışmalar
Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.
Ordu ile HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından 2023'ün Nisan ayı ortasında iç savaş patlak vermişti.
Birleşmiş Milletlere göre, dünyadaki en büyük yerinden edilme vakasının yaşandığı ve dünyadaki "en büyük açlık krizinin" yaşanabileceği uyarısında bulunulan Sudan'da ordu ve HDK arasındaki çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti, 8,5 milyon kişi yerinden edildi.
İç savaş nedeniyle 19 milyon çocuğun okula gidemediği ve nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül eden 25 milyon insanın yardıma muhtaç hale geldiği ülkede Dünya Gıda Programı'nın 5 Şubat 2024'teki son raporuna göre, yaklaşık 18 milyon Sudanlı akut gıda güvensizliği yaşıyor ve bunların 5 milyonu açlığın eşiğinde.
Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Sudan'da taraflar arasındaki çatışmalar ramazanda da sürüyor.
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