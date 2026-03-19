Sudan Ordu'sundan Çad'a Taziye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sudan Ordu'sundan Çad'a Taziye

19.03.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan ordusu, HDK'nin Çad'daki sivil saldırısı sonrası taziyede bulundu ve durumu kınadı.

PORT Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından düzenlendiğini belirttiği saldırıda hayatını kaybedenler için Çad'a taziyede bulundu.

Sudan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Sudan Silahlı Kuvvetlerinin, Çad'ın Tina bölgesinde sivillerden oluşan bir topluluğun, HDK'ye ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınmasını yakından takip ettiği aktarıldı.

Söz konusu saldırı sonucunda çok sayıda masum sivilin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, "Bu olay, HDK terörist milislerin 25 Aralık 2025 ile 18 Mart 2026 tarihleri arasında hem Çad'ın Tina bölgesinde hem de Sudan'ın Tina bölgesinde sivilleri hedef aldığı tekrar eden bir yaklaşımın parçası olup, uluslararası hukuk ve insani teamüllerin açık bir ihlalini teşkil etmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "Sudan Silahlı Kuvvetleri, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Çad Cumhuriyeti hükümeti ve halkına en içten taziyelerini ve samimi başsağlığı dileklerini iletmekte, bu acı kayıpta onlarla tam bir dayanışma içinde olduğunu vurgulamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Suç teşkil eden bu eylemlerin "şiddetle" kınandığını ve reddedildiği belirtilen açıklamada, Sudan ordusunun, sivillerin korunmasına olan bağlılığını ve bölgenin güvenlik ve istikrarını korumak amacıyla komşu ülkelerle işbirliği içinde çalışma kararlılığını teyit ettiği kaydedildi.

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, dün, Sudan'dan gelen insansız hava araçları saldırısının ardından orduya yüksek alarm durumuna geçme talimatı vermişti.

Çad'ın yerel basınındaki haberlere göre, Sudan'dan gelen İHA'lar sınırdaki Tina kasabasını hedef almış ve saldırıda en az 16 sivil hayatını kaybetmişti.

Çad yönetimi, Sudan'daki çatışmaların sınır hattına yansıması ve silahlı grupların ülke topraklarına sızma riskinin artması nedeniyle 23 Şubat'ta iki ülke arasındaki sınırı ikinci bir emre kadar kapatma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, Güvenlik, Güncel, Sudan, Ordu, Çad, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan Ordu'sundan Çad'a Taziye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 22:12:54. #7.12#
SON DAKİKA: Sudan Ordu'sundan Çad'a Taziye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.