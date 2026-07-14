Sudan Ordusu Fashfoun'da Kontrolü Sağladı - Son Dakika
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Sudan Ordusu Fashfoun'da Kontrolü Sağladı

14.07.2026 15:32
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Mavi Nil'de Sudan ordusu, HDK ve SPLM-N ile çatışmaların ardından kontrolü yeniden ele geçirdi.

Sudan ordusunun, Mavi Nil eyaletindeki Fashfoun bölgesinde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) ile yaşanan çatışmaların ardından kontrolü yeniden sağladığı bildirildi.

Sudan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonda Fashfoun bölgesinde kontrolün sağlandığı ve HDK ile SPLM-N birliklerinin ağır kayıplar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, ordu birliklerinin bölgede kalan HDK unsurlarını takip etmek ve güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla arama ve güvenlik operasyonlarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Sudan ordusunun açıklaması, birliklerin 8 Temmuz'da stratejik öneme sahip Kurmuk kentinin kontrolünü yeniden ele geçirdiğini duyurmasından birkaç gün sonra geldi.

Sudan ordusu, Mavi Nil eyaletinin geniş bölümünde kontrolü elinde bulundururken, SPLM-N ise Güney Kordofan ve Mavi Nil bölgelerine özerklik talebiyle 2011'den bu yana hükümet güçleriyle çatışıyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında, paramiliter gücün orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlıkların ardından Nisan 2023'te başlayan çatışmalar devam ediyor.

Çatışmalar, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine yol açarak dünyanın en ağır insani krizlerinden birine neden oldu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Sudan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan Ordusu Fashfoun'da Kontrolü Sağladı - Son Dakika

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