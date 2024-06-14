Sudan Ordusu, HDK'nin Faşir'e yönelik saldırısını püskürttü - Son Dakika
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Sudan Ordusu, HDK'nin Faşir'e yönelik saldırısını püskürttü

Sudan ordusu, 14 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e yönelik saldırısını püskürttüğünü bildirdi. HDK'nin Faşir'e düzenlediği saldırının, BMGK'nin çağrısından hemen sonra gerçekleştiği belirtildi. Saldırıyı ordu ve ordu safındaki silahlı gruplar püskürttü. ABD'nin yaptırım kararı aldığı HDK komutanlarından Ali Yakup da saldırıda öldürüldü. Sudan'daki iç savaşta 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

14.06.2024 17:09
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PORT Sudan ordusu, 14 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e yönelik saldırısını püskürttüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, HDK'nin Faşir'e yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dün HDK'ye Faşir kuşatmasını sonlandırması ve gerginliğin azaltılması çağrısından hemen sonra yapıldığı ifade edildi.

Ordu ve ordu safındaki silahlı grupların saldırıyı püskürttüğü belirtilen açıklamada, HDK'nin Faşir komutanı ve geçen ay ABD'nin hakkında yaptırım kararı aldığı Ali Yakup'un öldürüldüğü bilgisi verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Mayıs'ta Darfur'da yaşanan şiddet olaylarındaki rolleri sebebiyle HDK'nin komutanlarından Ali Yakup'u yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 14 aydır sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta, ordu kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD ara buluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

Sudan, Ordu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan Ordusu, HDK'nin Faşir'e yönelik saldırısını püskürttü - Son Dakika

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