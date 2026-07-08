Sudan Ordusu Kurmuk Kentini Geri Aldı

Sudan ordusu, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinde Etiyopya sınırında bulunan stratejik Kurmuk kentini, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'den (SPLM-N) geri aldı.

Adlarının açıklanmasını istemeyen askerler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Sudan ordusu ile müttefik birliklerin, HDK ve SPLM-N unsurlarına karşı yürüttükleri bir dizi askeri operasyonun ardından Kurmuk'a girerek kontrolü yeniden sağladığını belirtti.

Kurmuk'un geri alınması, Sudan ordusunun son dönemde Mavi Nil eyaletinde Etiyopya ve Güney Sudan sınır hattındaki çeşitli bölgeleri yeniden kontrol altına almasının ardından gerçekleşti.

Mavi Nil eyaletinin en büyük yerleşimlerinden biri olan ve eyalet merkezi Ed Damazin ile birlikte bölgenin önemli kentleri arasında yer alan Kurmuk, Etiyopya sınırına yakın konumu nedeniyle stratejik önem taşıyor.

Kent, Etiyopya ve Güney Sudan'a uzanan kara ulaşım hatları ile askeri ikmal ve iletişim güzergahlarını kontrol etmesi bakımından kritik bir noktada bulunuyor.

HDK ile SPLM-N, Kurmuk'u 24 Mart'ta ele geçirmişti.

Sudan ordusu Mavi Nil eyaletinin geniş kesimlerini kontrol etmeyi sürdürürken, SPLM-N ise Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerine özerklik talebiyle 2011'den bu yana hükümete karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.