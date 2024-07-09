Sudan ve Etiyopya arasında işbirliği görüşmesi - Son Dakika
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Sudan ve Etiyopya arasında işbirliği görüşmesi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede, ikili işbirliği alanlarının geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Sudan'daki iç savaşın arka planı ve durumu da ele alındı. Sudan ve Etiyopya, sıkıntılı zamanlarda birbirlerine destek olmanın önemine vurgu yaptılar.

09.07.2024 16:11
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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabul etti.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Sudan'ı ziyaret eden Ahmed, ülkenin doğusundaki Port Sudan şehrinde resmi törenle karşılandı.

İki ülke arasındaki "köklü" ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede, iki halkın ortak çıkarlarına hizmet etmek amacıyla ikili işbirliği alanlarının geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Burhan, ordu ile 15 aydır çatışan "terörist Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) milislerinin devlete ve kurumlarına karşı başlattığı isyanın arka planında Sudan'daki durum" hakkında Etiyopya Başbakanı'na bilgi verdi.

"Milislerin, devletin altyapısını tahrip ettiğinin ve ulusal kurumları hedef aldığının" altını çizen Burhan, (HDK'nin) Sudan halkına karşı suç ve zulüm işlediğine dikkati çekti.

"Gerçek dostlar sıkıntı zamanlarında ortaya çıkar"

Etiyopya Başbakanı Ahmed ise Sudan'a yaptığı ziyaretin Sudan halkıyla dayanışma amacıyla gerçekleştiğini belirterek "gerçek dostların sıkıntı zamanlarında ortaya çıktığını" söyledi.

Bu ziyaretin Etiyopya hükümetinin ve halkının Sudan'ın yanında durduğunu teyit etmek için yapıldığını vurgulayan Ahmed, "Bu savaş sona erecek ve iki ülke arasındaki ilişkiler sağlam ve güçlü kalacaktır." dedi.

Ahmed, barışın, kalkınmanın temeli olduğuna işaret ederek ülkelerin sorunlarının dış müdahale olmadan çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

Etiyopya, Sudan, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan ve Etiyopya arasında işbirliği görüşmesi - Son Dakika

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