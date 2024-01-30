Sudan ve Güney Sudan arasındaki çatışmalarda 52 sivil ve 2 BM barış gücü mensubu öldü

HARTUM, 30 Ocak (Xinhua) -- Sudan ile Güney Sudan arasında ihtilaflı durumdaki petrol zengini Abyei bölgesinde kabileler arası çatışmalarda 52 sivil ve 2 Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü mensubu hayatını kaybetti.

BM Abyei Geçici Güvenlik Gücü (UNISFA) Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Abyei'de devam eden ve Cumartesi günü bir barış gücü mensubunun daha hayatını kaybetmesine yol açan kabileler arası çatışmalardan endişe duyduklarını" kaydetti.

Sivillere ve barış gücü mensuplarına yönelik saldırıları güçlü şekilde kınayan UNISFA, barış gücü askerlerine karşı şiddetin uluslararası hukukta savaş suçu oluşturabileceğini hatırlattı.

UNISFA, sivilleri önleyici ve güçlü şekilde korumak da dahil olmak üzere sükunetin tekrar sağlanması için her türlü çabayı gösterdiklerini belirterek, sorumluların hesap vermesi için hızlı bir soruşturma yürütülmesi çağrısını yineledi.

İhtilaflı Abyei bölgesini izlemek üzere BM Güvenlik Konseyi tarafından 2011 yılında kurulan BM barış gücü, Sudan ile Güney Sudan arasındaki sınırda konuşlu 5.326 asker bulunduruyor.