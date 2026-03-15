Sudani: Savaş Orta Doğu'yu Tehdit Ediyor
Sudani: Savaş Orta Doğu'yu Tehdit Ediyor

15.03.2026 00:23
Irak Başbakanı Sudani, ABD-İsrail saldırılarının bölge güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi ve savaşın giderek genişlemesinin Orta Doğu'nun güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada Sudani'nin Irak'taki çeşitli din adamlarıyla iftar sofrasında bir araya geldiği kaydedildi.

Sudani, bu savaştan Irak'ın da nasibini almaya başladığına ve ülkenin zor bir süreçten geçtiğine dikkati çekti.

Irak Başbakanı Sudani, saldırıların artması ve giderek genişlemesinin Orta Doğu'nun güvenliğini daha da zora sürüklediğini, altyapı projelerinin tahribatına yol açtığını ve enerji teminini engellediğini söyledi.

Artık bölgedeki herkesin tehlikede olduğunu iddia eden Sudani, Irak'taki yabancı misyon temsilciliklerinin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Uluslararası Koalisyon ve yabancı misyon temsilciliklerinin hedef alınmasının Irak'ı daha da zora sokacağını dile getiren Sudani, "bu kabul edilmez adımları atanların peşinin bırakılmayacağını" vurguladı.

Bu savaşın durdurulması için Irak'ın önemli ve ciddi adımlar attığını aktaran Sudani, bu süreçte en çok barış ve sükunet mesajlarına ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, Irak, Son Dakika

00:49
İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi
Bakan Fidan: İran'ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
