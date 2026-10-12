Sudem Temuçin, Karadağ'da Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya aldı - Son Dakika
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Sudem Temuçin, Karadağ'da Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya aldı

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Sudem Temuçin, Karadağ\'da Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası\'nda bronz madalya aldı
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Sudem Temuçin, Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 54 kiloda ringe çıkan Temuçin, üst üste kazanarak yarı finale yükseldi ve şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Sudem Temuçin, Karadağ'da gerçekleştirilen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Karadağ'ın Budva şehrinde 1-12 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Milli takımın ikisi altın, toplam altı madalya kazandığı şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Temuçin de kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

54 kiloda ringe çıkan Sudem Temuçin, üst üste kazanarak yarı finale yükseldi. Şampiyonayı üçüncü olarak tamamlayan genç sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: ANKA
Bursa Büyükşehir BelediyesporKaradağGüncelBudvaSporSon Dakika

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