Sugözü Mahallesi'nde İşe Alma Taahhüdü İhlali

- Vatandaşlar 'işe alma taahhüdü verip sözünde durmadığını' iddia etikleri şirkete tepki gösterdi

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Sugözü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, EMBA Elektrik Üretim A.Ş.'nin yazılı ıslak imzalı olarak işe alma sözü verdiğini ancak bu sözün tutulmadığını ileri sürdü

ADANA - Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Sugözü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, EMBA Elektrik Üretim A.Ş.'nin yazılı ıslak imzalı olarak işe alma sözü verdiğini ancak bu sözün tutulmadığını öne sürdü.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, EMBA Elektrik Üretim A.Ş. yetkilileri, arazilerin satışı karşılığında vatandaşlara, "Sugözü köyü hudutları içerisinde yapacağımız 1200 MW gücünde termik santralin gerek inşaat döneminde ve gerekse üretim döneminde, yetişkin çocuğunuzu, vasıflarına uygun bir şekilde iş vererek santralimizde çalıştıracağımızı size taahhüt ediyoruz" yazılı genel müdür imzalı taahhütname imzaladı. Ancak bölge sakinleri, bu sözün tutulmadığını ileri sürdü.

"EMBA holding, arazi aldıkları herkese imzalı ve kaşeli sözler verdi"

Açıklamalarda bulunan Turgay Özarslan, "2014 yılında arazi alımlarına başladılar. Bölgeye güzel bir yatırım olacağı için köy halkı olarak sevinmiştik. Ancak arazi alımları bittikten sonra köylüye verdikleri sözleri unuttular. 'İnşatlar bittikten sonra köyün giderleri bize ait, ne istenirse yapacağız' dediler. Bunun yanı sıra 'arazilerinize de bir şey olmayacak' dediler. Daha sonra tarım arazilerimizin tamamı gitti. Araziler kalmayınca bu insanlar, verilen sözler karşılığında şirkette çalışmak istediler. 2021 yılında şirket faaliyete geçtikten sonra kimseyi işe de almadılar" dedi.

Özarslan, "EMBA holding, arazi aldıkları herkese imzalı ve kaşeli sözler verdi. Kendi müdürlerinin el yazısı ve şirketin mührünün basılı olduğu işe giriş sözleri de verildi. Ancak gelip bakın ailemizden bir kişi bile çalışmıyor" ifadelerini kullandı.

(FKE-HİV-ŞG-Y)