Şüheda 1915: Çanakkale Destanı Dijitalde

22.05.2026 16:05
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan ve Çanakkale Destanı'nı sahneye taşıyan "Şüheda 1915" adlı tiyatro oyunu, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve YouTube üzerinden erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Şüheda 1915" tiyatro oyunu, dijital platformlarda izleyiciyle buluştu.

Eser, ilk kez 18 Mart 2026'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anma programında sahnelendi.

Bakan Tekin'in senaryo ve tarih danışmanlığını yaptığı, Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş ve Utku Koçak'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Bora Severcan'ın üstlendiği oyunda, Çanakkale Cephesi'nde verilen mücadele, 25 Nisan 1915'te başlayan kara muharebelerinden 10 Ağustos 1915'teki Anafartalar Zaferi'ne uzanan süreç içinde izleyiciye aktarılıyor.

Çanakkale ruhunu işleyen eser, tarihsel hafızayı insan hikayeleri üzerinden ele alırken, genç nesillere şehadet kavramı, vatan sevgisi, fedakarlık ve Milli Mücadele ruhunu sanat aracılığıyla anlatıyor.

"Şüheda 1915"te usta tiyatro sanatçılarının yanı sıra öğretmenler, oyunculuk, koro ve orkestra da olmak üzere, sahne önü ve sahne arkasındaki tüm süreçler 604 kişilik kadroyla hazırlandı.

Öte yandan, oyun, Türk askerinin kahramanlığını, Mehmetçiğin fedakarlığını ve savaşın insani yönünü dramatik bir bütünlük içinde izleyiciye sunuyor.

Oyunun tamamına EBA platformu ile EBA YouTube kanalı üzerinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA

