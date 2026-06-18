Suhmur'a Dönüşler Başladı - Son Dakika
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Suhmur'a Dönüşler Başladı

18.06.2026 11:11
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İsrail saldırılarından etkilenen Suhmur beldesinde, ABD-İran mutabakatıyla dönüşler hızlandı.

ABD ile İran arasında sağlanan ve Lübnan'ı da kapsadığı açıklanan mutabakatın ardından, İsrail saldırılarında yüzlerce evin zarar gördüğü Lübnan'ın doğusundaki, yaklaşık 8 bin nüfuslu Suhmur beldesinde yerinden edilenlerin çoğu evlerine döndü.

Lübnan ordusu ve yerel makamların dönüşlerde acele edilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda aileler, 15 Haziran'da duyurulan mutabakatla birlikte çatışmaların sona ereceği umuduyla beldelerine dönmeye başladı.

Dönenler büyük yıkımla karşılaşmalarına rağmen hayatlarını yeniden kurmaya çalışıyor.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda 1 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilmişti.

İsrail'in Lübnan'a 2024 ve 2026 yıllarında düzenlediği saldırılarda en yoğun hedef aldığı yerleşimlerden biri de Suhmur beldesi oldu.

Belde, ülkenin doğusunda Batı Bekaa ile Lübnan'ın güneyi arasında önemli bir geçiş noktasında yer almasıyla stratejik öneme sahip.

Yaklaşık 8 bin nüfuslu Suhmur'da saldırılar sırasında yüzlerce aile bölgeyi terk etmek zorunda kalırken, belde sakinleri ABD-İran mutabakatının ardından yeniden evlerine dönmeye başladı.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılardan ağır şekilde etkilenen beldede yüzlerce ev tamamen ya da kısmen yıkılırken, altyapı ve ticari işletmeler de büyük zarar gördü.

1500 ev zarar gördü

Suhmur Belediye Başkanı Muhammed el-Haşın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Haziran'dan itibaren belde sakinlerinin yaklaşık yüzde 70'inin geri döndüğünü belirterek, "İsrail'in yol açtığı geniş çaplı yıkıma rağmen insanlar topraklarına bağlılıkları nedeniyle geri dönüyor." dedi.

Haşın, 2024 ve 2026'daki İsrail saldırılarında beldede yaklaşık 200 evin tamamen yıkıldığını, 100 kadar evin ağır hasar aldığını ve belde genelinde yaklaşık 1200 evin çeşitli düzeylerde zarar gördüğünü söyledi.

İsrail saldırılarında ticari işletmeler, kamu tesisleri ve ibadethanelerin de hedef alındığını belirten Haşın, bir mahallenin neredeyse tamamen yıkıldığını ve onlarca evin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Belde sakinlerinden Ebu Ali de Suhmur'un İsrail saldırılarından en ağır etkilenen yerleşimlerden biri olduğunu belirterek, "Yaşanan yıkıma rağmen insanlar topraklarını terk etmiyor." diye konuştu.

Ebu Ali, Suhmur'un Batı Bekaa'da İsrail saldırılarından en fazla zarar gören beldelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Beldede büyük bir yıkım yaşandı. Altyapı da büyük ölçüde tahrip edildi. Ancak yeniden ayağa kalkacağız ve Suhmur, inşallah eskisinden daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalandı.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suhmur'a Dönüşler Başladı - Son Dakika

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