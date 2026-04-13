Şuhut'ta Kaçak Alkol Operasyonu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma tarafından ilçeye bağlı Oynağan köyünde ihbar üzerine bir evde arama yapıldı.

Ekipler, evde 93 litre etil alkol, 2 alkol tatlandırıcı kiti, 2 test kiti, 1,1 litre alkol tatlandırıcı, 5 litre el yapımı alkol, bir ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız kurusıkı tabanca, 100 tabanca fişeği, 5 av tüfeği kartuşu ve 173 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirdi.

Şüpheliler H.H.S. ve T.S. gözaltına alındı.