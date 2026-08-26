Şuhut'ta Zafer Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Şuhut'ta Zafer Yürüyüşü Düzenlendi

Şuhut\'ta Zafer Yürüyüşü Düzenlendi
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Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Şuhut'ta Zafer Yürüyüşü yapıldı, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.

Vali Naci Aktaş ve il protokolünün katılımıyla, Çakırözü köyündeki okul bahçesinde program gerçekleştirildi.

Burada, askeri birlik "Komando Andı" okudu, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait video izlendi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı müzik grubu kahramanlık türküleri söyledi.

Vali Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra Kara Kuvvetleri Bandosu ve Tarihi Tören Takımı eşliğinde Kocatepe'ye doğru "Zafer Yürüyüşü"nü başlattı.

Yürüyüşe askeri birlik, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Şuhut, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şuhut'ta Zafer Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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