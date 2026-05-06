Suica Türkiye'ye Geliyor

06.05.2026 10:31
Avrupa Komisyonu Akdeniz Komiseri Suica, Türkiye-AB ilişkileri ve üyelik sürecini görüşecek.

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Suica, bugün Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suica ile yapacağı görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreci ve Türkiye-AB ilişkilerinin kapsamlı, kurumsal ve çok katmanlı bir iş birliği çerçevesinde ilerletilmesi yönünde Türkiye'nin beklentisini paylaşacak.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan görüşmede, AB'ye tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olmayı sürdürdüğünü vurgulayacak. Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ve Türkiye-AB ilişkilerinin kapsamlı, kurumsal ve çok katmanlı bir iş birliği çerçevesinde ilerletilmesi yönündeki beklentiyi aktaracak olan Fidan, Türkiye ve AB arasındaki kurumsal istişare mekanizmalarına yeniden işlerlik kazandırılması ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi ile siyasi, enerji ve ulaştırma başlıklarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının en kısa sürede düzenlenmesinin önemine dikkati çekecek.

Fidan, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik kalan kısıtlamaların kaldırılması, Türkiye Yatırım Platformu'nun faaliyete geçirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlatılması ve Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin tamamlanmasına yönelik beklentileri gündeme getirecek. Türkiye'nin AB öncülüğündeki güvenlik ve savunma girişimleri ile bölgesel strateji, proje ve programlara dahil edilmesinin gerekliliğine işaret edecek Fidan, bölgede Akdeniz için Birlik'in temel iş birliği platformu olmaya devam etmesinin önemini vurgulayacak. Görüşmede Akdeniz Komiserliği görev alanına giren Akdeniz ve Orta Doğu'daki güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:13:46. #7.13#
