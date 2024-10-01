Suiçmez'den Evde Bakım Yardımına Eleştiri - Son Dakika
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Suiçmez'den Evde Bakım Yardımına Eleştiri

Suiçmez\'den Evde Bakım Yardımına Eleştiri

CHP'li Suiçmez, evde bakım yardımının asgari ücrete yükseltilmemesini ve adaletsizliği sorguladı.

01.10.2024 14:18
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(ANKARA) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, evde bakım yardımlarının asgari ücret düzeyine neden yükseltilmediğini, bu konuda bir iyileştirme çalışması planlanıp planlanmadığını sordu.

Suiçmez, engelli bireylerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve bakım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen evde bakım yardımları konusunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Evde bakım yardımı hesaplarında adaletsizlik yaşandığını ifade eden Suiçmez, temel giderlerin göz ardı edilmesi nedeniyle pek çok ailenin yardımlardan mahrum kaldığını belirtti. Suiçmez, yardım uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Suiçmez verdiği önergede, evde bakım yardımının hesaplanmasında kira, fatura gibi temel giderlerin dikkate alınmadığını, bu durumun yardımların adil bir şekilde dağıtılmasını engellediğini ve birçok ailenin mağduriyet yaşadığını; yardımla ilgili bölgesel yaşam maliyetlerinin göz önünde bulundurulmamasının yardımdan yararlanan aileler arasında büyük farklılıklar doğurduğunu anlattı.

Suiçmez, Bakan Göktaş'a şu soruları yöneltti:

"- ?2022, 2023 ve 2024 yıllarında ülkemizde evde bakım yardımından yararlanan vatandaşlarımızın toplam ve iller bazında sayısı nedir? ?

2022, 2023 ve 2024 yıllarında evde bakım yardımından yararlanan vatandaşlarımızın ülkemiz genelinde ve iller bazında cinsiyete göre dağılımı nedir?

?- 26.05.2023 tarih ve 32202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği ile gelir hesaplanması yönteminde değişiklik yapılmıştır. Bu yönetmelikten sonra, halihazırda evde bakım yardımı alan hanelerden bu yardımdan mahrum kalanların sayısı nedir?

Evde bakım yardımının hesaplanmasında hanede ikamet eden tüm bireylerin gelir toplamı hesaplanırken hanede öğrenci statüsü devam eden ve KYK burs ya da kredi ödemesi alan kişilerin aldığı ödemeler bu gelire dahil edilmekte midir?

Evde bakım yardımının hesaplanmasında yalnızca hane halkının gelirine mi bakılmakta, yoksa evin kira gideri, elektrik, su, ısınma, internet gibi temel giderleri de hesaba katılmakta mıdır? Temel giderler hesaba katılmıyorsa bu konuda bir düzenleme yapılması öngörülmekte midir?

?- Engelli bireylerin yaşadığı hanelerde evde bakım yardımına hak kazananların belirlenmesinde kullanılan gelir sınırının hesaplanmasında bölgesel yaşam maliyetleri hesaba katılmakta mıdır? Bölgesel yaşam maliyetleri dikkate alınmıyorsa, bu konuda bir düzenleme yapılması öngörülmekte midir?

?- Evde bakım yardımının asgari ücret düzeyine yükseltilmemesinin sebebi nedir? Bu konuda bir iyileştirme çalışması yapılması planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suiçmez'den Evde Bakım Yardımına Eleştiri - Son Dakika

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