Sukhopalova\'dan Altın Madalya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet takımı sporcusu Mariia Sukhopalova, UCI MTB Dünya Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Brezilya Sao Paulo yarışlarında altın madalya kazandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sakarya'da 10 Ağustos'ta düzenlenen dördüncü ayak yarışlarında gümüş madalya kazanan Sukhopalova'nın, Brezilya'daki beşinci ayak yarışında ilk kez Türk takımının sporcusunun birincilik elde ettiği bildirildi.

Ayrıca, Büyükşehir Spor Kulübü formasıyla pedal çeviren Sukhopalova'nın başarısı, sadece bir madalya değil, Türk bisiklet sporu için yeni bir dönemin başlangıcı olduğu aktarıldı.

Rumeli-Balkan kültür buluşması düzenlenecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "Kültür Sanat Festivali"inde Rumeli- Balkan kültür buluşması gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Millet Bahçesi'nde yarın düzenlenecek kültür buluşmasında yöresel dernek stantları, halk oyunları, müzik dinletileri ve Rumeli Ayhan konseri gerçekleştirileceği kaydedildi.

Farklı kültürlerden insanların bir araya geleceği festivalde Balkan göçmenleri, Boşnaklar, Kuzey Makedonyalılar, Kırcaalililer ve mübadil dernekleri yer alacak.

SUBÜ'de oyun geliştirme atölyesi düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Topluluğunca oyun geliştirme alanına ilgi duyan öğrenciler için teorik ve uygulamalı bir eğitim atölyesi gerçekleştirildi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, oyun geliştirme alanına ilgi duyan öğrencilere yönelik "Akran Temelli Eğitim: Oyun Geliştirmeye Giriş ve Uygulamalı Eğitim Atölyesi" başlıklı düzenlenen etkinlikte, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildiği, "Oyun nedir?", "Oyun geliştirici kimdir?" ve "Oyun türleri nelerdir?" gibi temel sorular üzerinden oyun tasarımına dair genel çerçeve çizildi.

Öğrenciler, 2 boyutlu platform oyunlarının temel yapı taşlarını öğrenerek karakter hareketleri, zıplama mekanikleri ve sahne geçişleri gibi dinamikler üzerinde uygulamalar yaptı.

Atölyenin sonunda her öğrenci, kendi sahnesini oluşturarak özgün objeler ve kurgularla hayalindeki oyun dünyasını tasarladı.