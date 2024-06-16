Şükriye Tutkun ve Ali Osman Erbaşı Kübalı müzisyenlerle ortak çalışmaya imza attı

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Halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun ile bağlama sanatçısı, bestekar, aranjör ve müzik yönetmeni Ali Osman Erbaşı, Küba'daki müzisyenlerle "Sen İstedin" adlı eseri seslendirdi.

TRT Müzik'te "Sade" programına imza atan Tutkun ve Erbaşı, "Hangimiz Sevmedik" ve "Sen Yoksan Eğer" şarkılarını ise İspanyolca yorumladı.

Eserlerin ortaya çıkış sürecini AA muhabirine anlatan Şükriye Tutkun, İspanyolca telaffuzda zorlandıklarını belirterek, "Ben oturdum şarkının sözlerini çalıştım. İspanyolca bilen yeğenim vardı. Onunla ve Kübalı arkadaşlarla konuştuk. Ondan sonra şarkıyı ezberledim. Küba'da çok güzel bir çalışma oldu. Onlar da çok sevdi." dedi.

"Gerçekten müzisyen olduğumuzu Küba'da anladık"

Projenin ardından Küba'dan çok mutlu ayrıldıklarını dile getiren Tutkun, müzikal olarak anlaştıklarını, müziğin gerçekten evrensel bir dili olduğunu ve izleyenlerin de şarkıda bunu fark edeceğini söyledi.

Sanatçı, Küba'da bir ay kaldıklarına işaret ederek, "Ondan önceki süreç tabii ki daha uzun. Buradaki müzisyenler gibi değillerdi. Müziği ve bizi çok seviyorlar. Bizim müziğimizi de çok sevdiler. Şaşırtıcı bir şey ki gerçekten müzisyen olduğumuzu Küba'da anladık. Çünkü müzik yapmaya gittik. Hiç kimse bakıp da 'Saatim doldu, gideyim.' demedi. Orada kayıt yaptık. Klip görüntülerinde de göreceksiniz. O kadar sıcak insanlar ki güzel kaynaştık, hiç yabancılık hissetmedik. Dolayısıyla müziğimiz de kaynaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Sen İstedin parçasını Sade programında söylemeye başladıklarını aktaran Tutkun, şöyle devam etti:

"Profesyonel kaydını ve üstelik de Küba'da, Ali Osman Erbaşı Hocamın kaydettirdiği altyapıyla okudum. Hakan Kurşun hocamızla bambaşka duygularla bambaşka şekilde kaydettik onu. Bu güzel eserin, müzik kirliliği içinde, bir yıldız gibi parlayacağını düşünüyorum. Müzik bitti. Onun için son kalanlar can vermeden önce, bizlerin en azından müziğe katkımız olsun. Bu dünyadan öyle ayrılalım diyoruz. Bu ülkede çok kıymetimiz bilinmiyor. Belki yurt dışında, ülkemizin dışında kıymetimizi bilen birleri çıkar inşallah diyoruz."

Şükriye Tutkun, "Sen Yoksan Eğer" şarkısını ise Müslüm Gürses'ten dinlediğini, kendisinin farklı bir tarzda yorumladığını anlatarak, "Çok farklı bir düzenleme oldu. Her söylediğimde kovboy filmlerinde, dans eden hanımlar için çalınan şarkıları anımsıyorum. Küba'ya gidince, Kübalı arkadaşlar çalınca şarkı bambaşka bir şekle girdi." diye konuştu.

"Besteyi elimden geldiği kadarıyla evrensel ama yine otantik olsun düşüncesiyle yaptım"

Müzik Yönetmeni Ali Osman Erbaşı ise Küba'yı ritmin merkezi olarak gördüğünü söyleyerek, "Akustik müzikte de samimiyetleri ön planda. En önemlisi ritim. Çünkü Ekvator'daki ritim farklı. Zaten melodiler ritmin üzerine binip, hareket eden sesler olduğu için işin temeli gene ritim oluyor. Bu yüzden Küba'yı tercih ettim." dedi.

Kendi bestelerinden yola çıkarak, Kübalı müzisyenlerle ritimde birleştiklerini vurgulayan Erbaşı, şu bilgileri verdi:

"Sözleri Ali Tekintüre'ye ait 'Hangimiz Sevmedik' adlı bir bestem var. Bu şarkı Türkiye'de çok ilgi gördü. Bu kurguyu aslında 30'lu yaşlarımda kurmuştum. Nihayet onu gerçekleştirebildik. Besteyi elimden geldiği kadarıyla evrensel ama yine otantik olsun düşüncesiyle yaptım. Daha sonra bunu birkaç dilde ifade etmek fikri aklıma geldiği zaman, en uygun İspanyolca göründü. Bu birleşimin keyifli olacağını yıllarca düşündüm."

Erbaşı, 25 yıldır Şükriye Tutkun'la çalıştıklarını belirterek, "O da elinden geleni yaptı. Çok da güzel yaptı. Küba'daki kardeşlerimiz de sanki bizim gibilerdi. Turist olarak gidince farklı şeyler görüyorsun. Biz içine bakmaya gittik. Çok şükür içimizi bir ettik." şeklinde konuştu.

Şan ve divan bağlamaları ses kaydı, artı mix ve masteringi Hakan Kurşun tarafından yapılan "Sen İstedin" şarkısına da değinen Erbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen İstedin bestemde söz olmadan müzikle bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sonra üstüne o müziğin anlattığı konuda bir söz ekledim. 5, 6 yıl müziğini yaptım. Bu şarkıyı da Küba'da çaldırdık, farklı bir sound olsun diye. Şükriye Tutkun ile birlikte okuduk. Sen İstedin derken, okuyan zaten kendisiyle konuşuyor, karşıdaki konuştuğu için. Küba'daki çalışmalarımızda olduğu gibi bu çalışmanın da müziklerini orada kaydettik. Sonra buraya gelip Hakan Kurşun ile birlikte tekrar akustik bağlama kayıtlarını yaptık."

Sen İstedin eseri, Tutkun'un YouTube hesabında paylaşıldı.