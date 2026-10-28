Şükrü Tunar, Tekirdağ\'da düzenlenen konserde anıldı, Murat Küçük beğeni topladı

Şükrü Tunar, Tekirdağ'da düzenlenen konserde anıldı, Murat Küçük beğeni topladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar için düzenlenen konserde Tekirdağ Musiki Derneği Nevzat Avcı Korosu sahne aldı. Şef Ahmet Okan yönetimindeki üç bölümlük programda Murat Küçük, seslendirdiği eserler ve klarnet performansıyla beğeni topladı.
Klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar, Tekirdağ'da düzenlenen konserle anıldı.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Şef Ahmet Okan yönetimindeki Tekirdağ Musiki Derneği Nevzat Avcı Korosu sahne aldı.
Üç bölümden oluşan programda koro ve solo eserler seslendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Murat Küçük de seslendirdiği eserler ve klarnet performansıyla beğeni topladı.
Program, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük'ün sanatçı Murat Küçük'e çiçek takdim etmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA
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