Sulama Kanalında Çocuk Kaybı

ADANA'da düşen bisikletini almak için sulama kanalına giren ve bir süre sonra akıntıya kapılan Feryat Nasır 'ın (11) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Feryat Nasır, oyun oynadığı sırada suya düşen bisikletini almak için sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan Nasır, kısa sürede gözden kayboldu. İhbarla bölgeye gelen ekipler, Feryat Nasır'ın olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki sulama kanalında cansız bedenini buldu. Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.