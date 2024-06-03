Sulama kanalında ölümüne serinlik sürüyor: Yüzme bilmeyeni boğulmasın diye dövüyorlar - Son Dakika
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Sulama kanalında ölümüne serinlik sürüyor: Yüzme bilmeyeni boğulmasın diye dövüyorlar

Adana'da kavurucu yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte gençler, yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzmeye devam ederken, 15 yaşındaki gencin, 'Yüzme bilmeyen çocukları döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar ağlasın' demesi pes dedirtti. Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı artmaya başladı. Sıcakların artmasıyla birlikte son 10 yılda 250'den fazla kişinin boğularak öldüğü, her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanalda gençler ölümüne kulaç atmaya başladı. Ölümüne serinliğe atlayan gençler yürekleri ağza getirirken bazılarının söylediği sözler ise pes dedirtti. 'Önce uyarıp sonra dövüyoruz' 15 yaşındaki Halil Koşar isimli genç, sulama kanalına yüzmeyi bilmeyenlerin geldiğinde dövdüklerini anlatarak, 'Bizler yüzmeyi bildiğimiz için sorun olmuyor ama bazen yüzmeyi bilmeyen çocuklar geliyor. Onlara 'Suya girmeyin' diyerek uyarı yapıyoruz. Eğer bizi dinlemezlerse döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar üzülüp ağlasın' dedi. 'Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin' 13 yaşındaki Mehmet Demir ise sulama kanalına girmekten korkmadığını söyleyip boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu kurtardığını anlattı. Demir, 'Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Havalar sıcak bizlerde yüzmek zorundayız. Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Burada az önce birisi boğuluyordu ben ve arkadaşlarım kurtardık. Eğer onu kurtarmasak anne ve babası üzülecekti' ifadelerini kullandı.

03.06.2024 16:30
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Sulama kanalında ölümüne serinlik sürüyor: Yüzme bilmeyeni boğulmasın diye dövüyorlar

ADANA - Adana'da kavurucu yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte gençler, yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzmeye devam ederken, 15 yaşındaki gencin, 'Yüzme bilmeyen çocukları döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar ağlasın' demesi pes dedirtti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı artmaya başladı. Sıcakların artmasıyla birlikte son 10 yılda 250'den fazla kişinin boğularak öldüğü, her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanalda gençler ölümüne kulaç atmaya başladı.

Ölümüne serinliğe atlayan gençler yürekleri ağza getirirken bazılarının söylediği sözler ise pes dedirtti.

"Önce uyarıp sonra dövüyoruz"

15 yaşındaki Halil Koşar isimli genç, sulama kanalına yüzmeyi bilmeyenlerin geldiğinde dövdüklerini anlatarak, "Bizler yüzmeyi bildiğimiz için sorun olmuyor ama bazen yüzmeyi bilmeyen çocuklar geliyor. Onlara 'Suya girmeyin' diyerek uyarı yapıyoruz. Eğer bizi dinlemezlerse döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar üzülüp ağlasın" dedi.

"Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin"

13 yaşındaki Mehmet Demir ise sulama kanalına girmekten korkmadığını söyleyip boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu kurtardığını anlattı. Demir, "Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Havalar sıcak bizlerde yüzmek zorundayız. Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Burada az önce birisi boğuluyordu ben ve arkadaşlarım kurtardık. Eğer onu kurtarmasak anne ve babası üzülecekti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mehmet Demir, Türkiye, Sözler, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sulama kanalında ölümüne serinlik sürüyor: Yüzme bilmeyeni boğulmasın diye dövüyorlar - Son Dakika

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