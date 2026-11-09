Süleymaniye'de Dana Gas tesisine İHA saldırısı düzenlendi, elektrik üretimi aksadı

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Süleymaniye'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne İHA saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu hasar oluştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu elektrik üretiminde aksama yaşandığı bildirildi.

Kormor Gaz Tesisi daha önce de İHA ve füze saldırılarının hedefi olmuştu.