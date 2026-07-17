Süleymaniye'de Füze ve İHA Saldırısı

Irak'ın Süleymaniye kentinde füze ve kamikaze insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı.

Erbil merkezli Rudaw TV'ye göre Süleymaniye kentine füze ve kamikaze insan hava aracıyla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu isabet alan bir noktada yangın çıkarken, bölgeye ambulansların sevk edildiği belirtildi.

Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi verilmezken, konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran, Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde Tahran yönetimine muhalif İranlı Kürt grupların kampları ile Erbil'de bulunan ABD askeri üssü ve başkonsolosluğuna saldırılar düzenliyor.

Son saldırılarda Erbil'e 8 kamikaze insansız hava aracı atılırken, Süleymaniye kentinde Tahran yönetimi muhalifi İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu'nun (Komele) kampına düzenlenen füze saldırısında 8 örgüt üyesinin öldüğü açıklanmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, İran'ın Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik saldırılarını "şiddetle" kınayarak, Tahran yönetimini devam eden saldırılara derhal son vermeye çağırmıştı.