Süleymanpaşa Belediyesi 1. Kakava Hıdrellez Şenliği düzenliyor - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediyesi 1. Kakava Hıdrellez Şenliği düzenliyor

Süleymanpaşa Belediyesi 1. Kakava Hıdrellez Şenliği düzenliyor

Süleymanpaşa Belediyesi, 5 Mayıs'ta düzenlenecek olan Kakava Hıdrellez Şenliği ile şehirde renkli bir etkinlik gerçekleştirecek. Şenlik, kortej yürüyüşü, şenlik ateşi yakma ve konserler gibi etkinliklerle dolu bir program sunacak. Tüm vatandaşlar davetli.

03.05.2024 13:23  Güncelleme: 13:28
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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 5 Mayıs'ta, "Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte ilk kez düzenlenecek ve geleneksel hale getirilmesi hedeflenen şenlik, saat 17.00'de Peştemalcı Caddesi başında kortej ile başlayacak.

Sahil dolgu alanında sona erecek kortejin ardından saat 18.00'de amfi tiyatroda şenlik ateşi yakılacak.

Saat 19.00'da ise konserler, bando ve Roman dans gruplarının gösterileri sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, "Şehrimizin tüm renklerini bir arada görmek, hep birlikte şenlik coşkusunu yaşamak adına tüm vatandaşlarımızı 1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği'ne bekliyorum. Pazar günü şenlikte görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hıdrellez, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa Belediyesi 1. Kakava Hıdrellez Şenliği düzenliyor - Son Dakika

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