Süleymanpaşa Belediyesi Kaçak Hafriyat Dökümlerine Drone ile Takip Başlattı - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediyesi Kaçak Hafriyat Dökümlerine Drone ile Takip Başlattı

Süleymanpaşa Belediyesi Kaçak Hafriyat Dökümlerine Drone ile Takip Başlattı

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak hafriyat döken kişi ve firmalara yönelik drone ile takip çalışması başlattı. Belediye, kaçak döküm alanlarına yerleştirilen kameralar ve insansız hava aracı (drone) ile 24 saat gözetim sağlayarak denetimleri sıklaştırdı. Bu uygulama sayesinde kaçak hafriyat dökümlerinde ciddi azalma görüldü ve suçüstü yakalanan kişilere cezai işlem uygulandı.

06.06.2024 17:21
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Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak hafriyat döken kişi ve firmalara yönelik drone ile takip çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler kaçak hafriyat dökümü ile mücadelesini sürdürüyor.

Kaçak döküm alanlarına 30'dan fazla kamera yerleştirerek bu sahaları 24 saat gözetim altına alan Süleymanpaşa Belediyesi, teknolojiyi de kullanarak denetimleri sıklaştırdı.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kontrolü sağlanan ve 7 gün 24 saat kameralar ile takip edilen alanlarda, kaçak hafriyat dökümlerinde ciddi azalma görüldü. Müdürlük bünyesine kazandırılan insansız hava aracı (drone) ile kaçak dökümler anlık olarak kayda alınarak, sorumlulara suçüstü yapılıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile gerçekleştirilen uygulamalarda kaçak döküm yaptığı tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Zabıta Müdürlüğü, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa Belediyesi Kaçak Hafriyat Dökümlerine Drone ile Takip Başlattı - Son Dakika

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