Süleymanpaşa Belediyesi Kanser, Hipertansiyon ve Tuz Tüketimi Konularında Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediyesi Kanser, Hipertansiyon ve Tuz Tüketimi Konularında Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi Kanser, Hipertansiyon ve Tuz Tüketimi Konularında Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi, kanser, hipertansiyon ve tuz tüketimi konularında bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Büşra Osmanoğlu Ata ve Sağlıklı Hayat Merkezi Uzmanı hemşire Refiye Egen, Çiftlikönü Mahallesi'nde yaşayan kadınlara kanser, hipertansiyon ve tuz kullanımıyla ilgili sunum gerçekleştirdi. Uzmanlar, kadınlara hastalıklardan korunma yöntemlerini anlattı ve soruları yanıtladı. Halk sağlığı eğitimleri ve diğer bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

31.05.2024 09:23
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Süleymanpaşa Belediyesi'nin kanser, hipertansiyon ve tuz tüketimi konularındaki bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Büşra Osmanoğlu Ata ve Sağlıklı Hayat Merkezi Uzmanı hemşire Refiye Egen, Çiftlikönü Mahallesi'nde yaşayan kadınlara kanser, hipertansiyon ve tuz kullanımıyla ilgili sunum yaptı.

Kadınlara hastalıklardan korunma yöntemlerini anlatan uzmanlar, soruları da yanıtladı.

Halk sağlığı eğitimleri ve diğer bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Hipertansiyon, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa Belediyesi Kanser, Hipertansiyon ve Tuz Tüketimi Konularında Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süleymanpaşa Belediyesi Kanser, Hipertansiyon ve Tuz Tüketimi Konularında Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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