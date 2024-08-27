Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulları Sona Erdi

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Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen yaz okulları sona erdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Aygün Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yıl sonu şenliğinde Belediye Başkanı Volkan Nallar, çocuklarla sohbet etti.

Nallar, burada yaptığı konuşmada, çocukların yaz okulundaki eğitimlerinden oldukça memnun olduğunu belirtti.

Yaz okullarında 2 bin 248 çocuğun eğitim aldığını aktaran Nallar, "12 spor branşında 1153 çocuğumuz gelişimlerine yeni şeyler kattı. 9 kültür branşında 1095 çocuğumuz yaz okulu sayesinde artık geleceğe daha dolu bakıyor. Bununla birlikte yaz okullarımızda nitelikli programlara katılan ve kendilerine verilen görevleri tamamlayan öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin yanı sıra sorumluluk duygularının gelişmesine de katkı sağladığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Şenlikte öğrencilere katılım belgesi verildi, ardından halat çekme, penaltı atma, çuval yarışı gibi oyunlar oynandı.