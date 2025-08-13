Süleymanpaşa'da Toplu Sünnet Kaydı Başladı

Tekirdağ Roman Dernekleri Koordinatörü Süleyman Karatepe, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Karatepe, görevine yeni atanan Tunçer'e başarılar dileğinde bulundu.

Karatepe bir süre Tunçer ile sohbet etti.

Süleymanpaşa'da toplu sünnet kayıtları başladı

Süleymanpaşa Belediyesi toplu sünnet şöleni için kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre başvurular 22 Ağustos'ta sona erecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Volkan Nallar, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Güzel bir organizasyon planladıklarını aktaran Nallar, "Çocuklarına sünnet ve sünnet düğünü düzenlemeye maddi gücü yetmeyen ailelere destek olmak amacıyla toplu sünnet şöleni düzenleyeceğiz. 5-11 yaş aralığındaki çocuklarını ücretsiz bir şekilde ve uzman hekimler tarafından sünnet ettirmek isteyen aileler, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapabilir." ifadelerini kullandı.