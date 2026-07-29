Süleymanpaşa'da Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Süleymanpaşa'da Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Belediye Başkanı Nallar, Bahçelievler'deki yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Süleymanpaşa Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi'nde yürüttüğü yol çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bölgede dere üzerine yapılacak menfezle ulaşımın daha güvenli ve rahat hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten Nallar, çalışmaların mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

-Çorlu Ticaret Borsası yönetiminden Başkan Sarıkurt'a ziyaret

Çorlu Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binasında gerçekleşen ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sarıkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yavuz ve yönetimine teşekkür etti.

-İl Göç İdaresi Müdürü Gümüş'ten Kaymakam Kızıltoprak'a ziyaret

Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş, Marmaraereğlisi Kaymakamı Dr. Fatih Kızıltoprak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, makamda gerçekleşen ziyarette çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Kızıltoprak, ziyareti ve iyi dilekleri dolayısıyla Gümüş'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa'da Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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