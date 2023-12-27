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Süleymanpaşa Millet Bahçesi açılışa hazır - Son Dakika
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Süleymanpaşa Millet Bahçesi açılışa hazır

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Millet Bahçesi'nin son hazırlıklarını inceledi. Uzunlar, bahçenin şehrin önemli bir cazibe merkezi olacağını belirtti ve vatandaşların keyifle zaman geçirebileceği birçok özelliğe sahip olduğunu söyledi.

Süleymanpaşa Millet Bahçesi açılışa hazır
27.12.2023 - 09:53,
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, açılış öncesi Millet Bahçesi'nde son hazırlıkları yerinde inceledi.

Uzunlar, Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nin şehrin en önemli cazibe merkezlerinden biri olacağını belirtti.

Vatandaşların keyifle zaman geçirebileceği bahçenin birçok özellik barındırdığını aktaran Uzunlar, "Her yaştan vatandaşımıza hitap edecek bu muhteşem alanda, Millet Kıraathanesi ve Paşa Kafe'nin yanı sıra, alan içinde hizmet verecek büfelerimizin son durumlarını inceledik. Çok yakında kapılarını açacak olan Millet Bahçemiz, yeşilin ve huzurun buluşma noktası olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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