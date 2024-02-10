SULTANAHMET'TE TRAMVAYIN YAYAYA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika
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SULTANAHMET'TE TRAMVAYIN YAYAYA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sultanahmet'te Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya çarptı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın gerçekleştiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Esnafın ifadesine göre, yayaya çarpan tramvayın frene basamaması sonucu ağır yaralanan yayada beyin kanaması veya iç kanama şüphesi bulunuyordu.

10.02.2024 10:51
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SULTANAHMET'TE TRAMVAYIN YAYAYA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Melihcan ÇALIŞKAN ' Ahmet YEŞİLMEN ' Feridun AÇIKGÖZ/ SULTANAHMET'te Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazanın gerçekleştiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanahmet'te saat 14.20 sıralarında karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yerde sürüklenen yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tramvayın çarptığı yayanın yerde metrelerce sürüklenmesi görülüyor. Kazanın ardından çevredekilerin yaralının yardımına koştuğu anlar da görüntülerde görülüyor.

"BİR ADIM ATTI; AYAĞINI ÇEKEMEDEN KAZA OLDU"

Kazayı gördüğünü belirten esnaf Eren Çakmak, "Burada çalışıyordum ben kuaförde. Yukarıdan gözüküyordu. Adamın herhalde kafası dalgındı bir adım attı; ayağını geri çekemeden, tramvay da frene basamadan uçurdu adamı. Ağır yaralanmıştı, ağzından burnundan kan geliyordu. Bence beyin kanaması ya da iç kanaması geçiriyordu, karnı da şişmişti kaza sonrasında." dedi.

SULTANAHMET\'TE TRAMVAYIN YAYAYA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaynak: DHA

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