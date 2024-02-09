Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

09.02.2024 16:17  Güncelleme: 18:24
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İstanbul Sultanahmet'te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama Bağcılar- Kabataş seferini yapan tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre savrulan yaya yaralanırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

"ADAMIN DURUMU İYİ DEĞİLDİ"

Kazaya tanık olan Mustafa Taştan, "Biz yukarıda duruyorduk. Yukarıdaki kuaförde çalışıyorum. Adam buradan geçerken tramvay hızlı geliyordu, adama çarptı. Adamın başına Pakistanlı biri geldi. Doktor o esnada müdahale yaptı. Yaralının ağzı ve burnu kanıyordu. Ambulans gelip adamı hastaneye götürdü. Tramvay çalışmaya devam etti. Adamın durumu iyi değildi, gözü kızarmıştı. Gözleri morarmıştı. Yüzü şişti, ambulans gelip boyunluğu takarken yüzü şişti. Yaralı Türk'tü. Tanımıyorum ama yaşlı bir adamdı" dedi.

Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

KAZA, İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tramvayın yaşlı adama çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yaşlı adamın birkaç metre savrulduğu görülüyor. Kazadan sonra çevredeki vatandaşların yaralı adamın yardımına koştuğu görülüyor. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Sultanahmet\'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: DHA

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