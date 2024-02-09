Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar kamerada

Sultanahmet\'te tramvayın yayaya çarptığı anlar kamerada

İstanbul Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tramvayın çarpmasıyla yayanın yerde sürüklendiği anlar ve çevredekilerin yaralının yardımına koşması görülüyor.

09.02.2024 16:03
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Melihcan ÇALIŞKAN/İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde tramvayın çarpmasıyla yayanın yerde sürüklendiği anlar ve çevredekilerin yaralının yardımına koşması görülüyor.

Kaynak: DHA

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