Sultanbeyli 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu Açıldı

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Sultanbeyli Belediyesi 2024-2025 kültür sanat sezonunun açılış konserinde sanatçı Yücel Arzen sanatseverlerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, yeni kültür sanat sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, kültür iklimini zenginleştirmek için yeni sezonda birbirinden özel etkinlikler hazırladıklarını dile getirdi.

Tombaş şöyle devam etti:

"Eğitimlerden sanat kurslarına, kültür gezilerinden tiyatrolara kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak yeni sezonumuzda, her yaş grubuna hitap edecek içerikler üretmeye özen gösterdik. Kadim medeniyetimizden beslenen programlarımızla ilçemizin kültür sanat anlayışına katkı sunacağız. 2024-2025 kültür sanat sezonumuzun açılışını eşsiz müziğiyle gerçekleştiren kıymetli sanatçımız Sayın Yücel Arzen'e ve tüm misafirlerimize şükranlarımı sunarım. Kültür sanat sezonumuz Sultanbeyli'mize hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından sanatçı Yücel Arzen ve orkestra ekibi, "Sakarya Türküsü", "Türk Marşı" ve "Utansın" eserlerini seslendirdi.

Seyircilerin büyük beğenisini toplayan eserler yoğun alkış aldı.

Programın ardından Tombaş, Yücel Arzen'e günün anısına çiçek takdim etti.