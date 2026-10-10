Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü, ölen yaralanan olmadı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü, ölen yaralanan olmadı

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Sultanbeyli\'de 3 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü, ölen yaralanan olmadı
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Sultanbeyli'de saat 10.00 sıralarında 3 katlı binanın çatısında çıkan ve yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın çatıda hasar bırakırken polis inceleme başlattı.

SULTANBEYLİ'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar oluştu.

Yangın, saat 10: 00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Paşa Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü, ölen yaralanan olmadı - Son Dakika
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