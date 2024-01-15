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Sultanbeyli'de Arkadaşlık Teklifini Reddeden Genç Kız Silahla Öldürüldü - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Arkadaşlık Teklifini Reddeden Genç Kız Silahla Öldürüldü

Sultanbeyli'de, arkadaşlık teklifini reddettiği için Ahmet Taşan tarafından silahla vurularak öldürülen Kader İrgören'in cenazesi toprağa verildi. Taşan, cinayetin ardından intihar girişiminde bulundu. İrgören'in yakınları, tehdit konuşmaları olduğunu ancak tedbir alınmadığını belirtti. Şüpheli Taşan'ın olay öncesinde halay çektiği anlara ait görüntüler kaydedildi.

Sultanbeyli\'de Arkadaşlık Teklifini Reddeden Genç Kız Silahla Öldürüldü
15.01.2024 - 19:23,  Güncelleme: 19:24
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Sultanbeyli'de, arkadaşlık teklifini reddettiği için Ahmet Taşan tarafından silahla vurularak öldürülen Kader İrgören'in cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, gece Necip Fazıl Mahallesi Ziynet Sokak'taki bir düğün salonuna gelen Ahmet Taşan (32), kuzeninin nişanında oynayan ve daha önce arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Kader İrgören'e (23) tabancayla ateş etti.

Taşan daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kader İrgören hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Taşan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

İrgören'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

"Herkes kaçışmaya başladı"

Kader İrgören'in cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu önüne gelen yakınlarından Ferhat İrgören, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir tehdit konuşması oldu. Kız bize söylemedi. Kimsenin haberi olmayınca tedbir de alınmadı. Aile daha önce 'İstiyorsan verelim' diyerek sordu ancak kız istemedi." dedi.

Daha önce herhangi bir tehdidin olduğunu bilmediğini anlatan İrgören, "Dün akşam dışarıdaydık. Kuzenimizin nişanıydı. Her şey güzeldi. Biri geldi 'İçeride olay oldu' dedi. Herkes kaçışmaya başladı. İçeri girdiğimizde çocuğun beyni zaten patlamıştı. Kızın da kafasının sağ tarafında bir şişlik vardı. Kulağının arkasından sıkmış. Biz ambulansı aradık. Kızı aldık, direkt hastaneye gittik." diye konuştu.

Kader İrgören toprağa verildi

İrgören'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camisi'ne getirildi.

Akşam vakti kılınan cenaze namazının ardından İrgören'in naaşı Uzundere Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan şüpheli Ahmet Taşan'ın, olayın öncesinde halay çektiği anlara ait görüntüler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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Adli Tıp, Olay, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de Arkadaşlık Teklifini Reddeden Genç Kız Silahla Öldürüldü - Son Dakika


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