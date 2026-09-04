Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüphelinin etkisiz hale getirildiği operasyonun güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüphelinin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünce koordineli yürütülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu ve ülkede terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç'nin (21) yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de düzenlenen operasyon güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sultanbeyli'deki otogara otomobille gelen şüphelinin, yolcu mahallinden indiği anda arkasından başka bir araçla gelen polis ekiplerini fark etmesi ve polislere silahla ateş etmesi görüntülerde yer aldı.

Görüntülerde, polis ekiplerinin anında karşılık vermesi üzerine şüphelinin aracı kendisine siper olarak kullanması ve etkisiz hale getirilmesi de bulunuyor.

Operasyon

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, DEAŞ'la bağlantılı olduğu ve ülkede terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç'nin (21) yakalanmasına yönelik, Sultanbeyli'de 3 Eylül'de??????? operasyon düzenlenmiş, açtığı ateşe karşılık veren görevli polisler şüpheliyi etkisiz hale getirmişti.

Operasyonun ardından incelemelerini sürdüren ekipler, şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen G.Ç'yi Tuzla'da yakalamış, zanlının evindeki aramada ise ruhsatsız tabanca, 200 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirmişti.

Etkisiz hale getirilen şüphelinin evindeki aramalarda ise patlayıcı yapımında kullanılabileceği değerlendirilen bazı maddeler bulunmuş, söz konusu maddelerle ilgili Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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