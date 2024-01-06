Sultanbeyli\'de Dron Destekli Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Sultanbeyli'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin asayiş uygulamasında, durdurup kontrol ettikleri bir kişinin üstünde uyuşturucu buldu.
Zanlı H.Y'nin, uyuşturucuyu Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir evden aldığını tespit eden ekipler, ikamete dron destekli operasyon düzenledi.
Operasyonda ev sahibi H.D. yakalanırken, aramalarda 12 kilo 585 gram uyuşturucu, 33 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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