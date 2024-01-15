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Sultanbeyli'de Düğün Salonunda Tartıştığı Kadını Silahla Vuran Kişi İntihar Etti - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Düğün Salonunda Tartıştığı Kadını Silahla Vuran Kişi İntihar Etti

Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi'nde bir düğün salonunda Ahmet Taşan, eski kız arkadaşı olduğu öne sürülen K.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taşan, silahla ateş ederek K.T.'yi ağır yaraladı. Daha sonra aynı silahla intihar eden Taşan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan K.T. ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sultanbeyli\'de Düğün Salonunda Tartıştığı Kadını Silahla Vuran Kişi İntihar Etti
15.01.2024 - 01:55,
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Sultanbeyli'de düğün salonunda tartıştığı kadını silahla vurarak yaralayan kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi'nde bir düğün salonunda Ahmet Taşan, eski kız arkadaşı olduğu öne sürülen K.T. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Ahmet Taşan'ın silahla ateş ettiği K.T. ağır yaralandı. Taşan daha sonra aynı silahla intihar etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Taşan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan K.T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA
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Trabzon, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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