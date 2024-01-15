Sultanbeyli\'de İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın: 3 Ölü, 2 Yaralı

SULTANBEYLİ'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERDE YANGIN 3 ÖLÜ, 2 YARALI

Murat SOLAK İSTANBUL, (DHA)- SULTANBEYLİ'DE çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanındaki işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta bulunan çelik yapı malzemeleri üreten bir firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde meydana geldi. İddiaya göre; 5 işçinin kaldığı konteynerde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm konteynere kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yanan konteyner söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında, konteynerdeki işçilerden Murat Çolak (21), Muhammed Şahin (18) ve Fırat Karadağ (17) hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet K. (21) ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangının olduğu caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yanan konteyner çevredeki vatandaşların cep telefonu kamera görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde; konteynerin alev alev yandığı anlar yer aldı.

SOBAYI YAKARKEN TİNER KULLANMIŞLAR

Mahalle sakini Adem Doğan, Sabah kalktım, patlama sesine uyandım. Sonra bir kişi bağırıyordu dışarıda. Yan komşudan yangın tüpü getirip müdahale ettik. Patlama olunca yaklaşamadık. Sobayı yakarken tiner kullanmışlar. Dışardakinin bize söylediği, 'biz 4 kişiyiz' dedi. 2 kişiyi biz çıkardık şeklinde konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1'i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. ifadeleri yer aldı.