Sultanbeyli'de Kaza: 5 Yaralı

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İstanbul Sultanbeyli'de bir ticari aracın aniden yola çıkması sonucu 2 aracın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Hamidiye Mahallesi'nde ilerleyen bir araç, dönüş yaparak girmeye çalıştığı Atatürk Caddesi'nin bir şeridini kapattı. Bunun üzerine caddede karşılıklı ilerleyen 2 araç, ön taraflarından birbirleriyle çarpışırken kazaya neden olan ticari aracın sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları araçtan çıkarttı.

Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza güvenlik kamerası ve cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yola girmeye çalışan ticari aracın kazaya neden olması ve olay yerinden uzaklaşması, vatandaşların da çarpışan araçlardakilere yardıma koşması yer aldı.