Sultanbeyli'de Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sultanbeyli'de bir kuyumcu dükkanına silahla ateş açılmasına ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına silahla ateş açıp taksiyle uzaklaşmaları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin taksiden inerek gittikleri adresi tespit etti. Abdurrahman Mahallesi'nde belirlenen adresten çıkan şüphelilerin bindikleri aracı takibe alan ekipler, "dur" ihtarında bulundu.

İkaza uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonucu durduruldu. Araçtan inen ve elindeki silahla kaçmaya çalışan M.C.B. polislerin müdahalesiyle yakalandı. Araçtaki diğer 5 kişi de gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin ikametine yapılan operasyonda 5 kişi daha gözaltına alındı. Evdeki aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sorgulamada şüphelilerden F.O.D. ile Ö.C.Ö'nün iş yerinin kurşunlaması olayının failleri oldukları, Ö.C.Ö'nün "hırsızlık" suçundan da arandığı belirlendi.