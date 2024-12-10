Sultanbeyli'de Motosiklet Kazası

Sultanbeyli'de, yola çıkan otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün yere düşüp yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Atatürk Bulvarı'nda seyreden motosikletin sürücüsü, bu sırada yola çıkan otomobile yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce yükseğe havalanan sürücü yere düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosikletli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu sürücünün aracın üstünden yola düşmesi yer aldı.
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