Sultanbeyli'de otomobil İETT otobüsüne çarptı, bebek dahil 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de otomobil İETT otobüsüne çarptı, bebek dahil 4 kişi yaralandı

Sultanbeyli\'de otomobil İETT otobüsüne çarptı, bebek dahil 4 kişi yaralandı
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Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bir otomobil İETT otobüsüne çarptı. Kazada biri bebek 4 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(İSTANBUL) Sultanbeyli'de bir otomobil İETT otobüsüne çarptı, kazada biri bebek 4 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bir kavşakta bir otomobille İETT otobüsü çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile otobüsteki, biri bebek 3 yolcu yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavşağa hızla giren otomobilin önce aynı noktaya hareket halindeki İETT otobüsüne sonra da elektrik direğine çarptığı görüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de otomobil İETT otobüsüne çarptı, bebek dahil 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de otomobil İETT otobüsüne çarptı, bebek dahil 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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