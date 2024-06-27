Sultanbeyli'de Silahlı Gaspçılar Yakalandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Silahlı Gaspçılar Yakalandı

Sultanbeyli'de silahla otomobil gasbeden ve kaçtıkları sırada polis ekiplerine de silahla ateş açan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesinde şüpheli kişilerin silahla gasbettikleri araçla olay yerinden uzaklaştıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Olay yeri çevresinde çalışma yapan ekipler, zanlıların gasbettikleri aracın yerini tespit ederek bölgeye gitti. Kullandıkları otomobille birçok araca çarparak kaçmaya çalışan şüpheliler, polise de silahla ateş açtı. Gasbedilen araç Ahmet Yesevi Mahallesi'nde kaza yapmış halde bulundu, şüphelilerin yaya olarak kaçmaya başlamaları üzerine yaşanan kovalamaca esnasında polis ekiplerince uyarı ateşi açıldı. Zanlıların tekrar silahla ateş etmesi üzerine saldırıyı önlemek amacıyla karşılık veren polis ekipleri, 1 şüpheliyi yaralı olarak yakaladı. Devam eden kovalamacanın ardından diğer zanlı da polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı şüpheli E.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

27.06.2024 15:23
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Sultanbeyli'de silahla otomobil gasbeden ve kaçtıkları sırada polis ekiplerine de silahla ateş açan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesinde şüpheli kişilerin silahla gasbettikleri araçla olay yerinden uzaklaştıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri çevresinde çalışma yapan ekipler, zanlıların gasbettikleri aracın yerini tespit ederek bölgeye gitti.

Kullandıkları otomobille birçok araca çarparak kaçmaya çalışan şüpheliler, polise de silahla ateş açtı.

Gasbedilen araç Ahmet Yesevi Mahallesi'nde kaza yapmış halde bulundu, şüphelilerin yaya olarak kaçmaya başlamaları üzerine yaşanan kovalamaca esnasında polis ekiplerince uyarı ateşi açıldı.

Zanlıların tekrar silahla ateş etmesi üzerine saldırıyı önlemek amacıyla karşılık veren polis ekipleri, 1 şüpheliyi yaralı olarak yakaladı. Devam eden kovalamacanın ardından diğer zanlı da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı şüpheli E.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Yesevi Mahallesi, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de Silahlı Gaspçılar Yakalandı - Son Dakika

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