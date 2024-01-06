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SULTANBEYLİ'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Bonzai ve 33 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Bonzai ve 33 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Sultanbeyli'de yapılan asayiş uygulamasında, bir şüphelinin üzerinde ele geçirilen 135 gram uyuşturucu madde üzerine yapılan operasyonda, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir ikamette 12 kilo 585 gram bonzai ve 33 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

06.01.2024 - 12:37,  Güncelleme: 12:39
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SULTANBEYLİ'de 135 gram uyuşturucu madde ile yakalanan şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği adrese yapılan operasyonda, 12 kilo 585 gram bonzai ile 33 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

29 Aralık 2023 tarihinde, Sultanbeyli'de yapılan asayiş uygulamasında, H.Y. isimli şüphelinin üzerinde 135 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan soruşturmada, şüpheli H.Y.'nin 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüphelinin sorgusunda, uyuşturucu maddeyi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir ikametten aldığını söylemesi üzerine adrese aynı gün operasyon düzenlendi. Drone destekli yapılan operasyonda, H.D. isimli şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda, 12 kilo 585 gram bonzai, 33 adet ruhsatsız silah ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler H.Y. ve H.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SULTANBEYLİ\'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Bonzai ve 33 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Bonzai ve 33 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANBEYLİ'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Bonzai ve 33 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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